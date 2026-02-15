Alcalde Cortez sobre críticas de la Defensoría por cierre de playa Agua Dulce: No es una acción arbitraria

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, en entrevista con RPP, se pronunció sobre el comunicado de la Defensoría del Pueblo, que cuestionó el cierre de la playa Agua Dulce, para hoy 15 de febrero, por afectar el libre tránsito.

La autoridad edil señaló que dicha entidad no se ha apersonado hasta el momento al referido balneario para "visualizar día a día los niveles de contaminación" y que el cierre se rige bajo una ordenanza edil del distrito de Chorrillos.

NIVELES DE CONTAMINACIÓN

"Lo que estamos realizando va en bienestar de la comunidad. No estamos haciendo una acción arbitraria, nos basamos en la ordenanza que tenemos y eso ha efectuado que el cierre se realice con todas las coordinaciones correspondientes", dijo Cortez.

"La Defensoría del Pueblo debería venir aquí, a la playa, y ver in situ los niveles de contaminación que tenemos y después recién evaluar comunicados que están, lamentablemente, fuera de la realidad", añadió el burgomaestre chorrillano.