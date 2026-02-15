Migraciones inicia control biométrico en puesto fronterizo de Tacna: buscan reforzar la seguridad

Según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, el lunes 16 de febrero se iniciará el control biométrico en el Puesto Fronterizo de Tacna, el cual operará las 24 horas del día. La medida busca reforzar la seguridad y ordenar el ingreso al país.

Destacaron que el nuevo sistema de control permitirá una verificación de identidad rápida y segura. La implementación se concreta tras un periodo de “marcha blanca”, durante el cual se realizaron importantes ajustes técnicos para optimizar la atención.

FLUJO DE VIAJEROS

Asimismo, la entidad reafirmó su compromiso de brindar un servicio eficaz y transparente a todos nuestros visitantes, e indicó que mantendrá un monitoreo permanente del funcionamiento del sistema biométrico en la frontera con la República de Chile.

Finalmente, Migraciones señala que con esta herramienta tecnológica buscan fortalecer los controles migratorios, prevenir irregularidades y agilizar el flujo de viajeros que transitan todos los días por uno de los pasos fronterizos más dinámicos del país.