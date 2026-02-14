Estrategia PAE promueve buenos hábitos de alimentación en escolares durante sus vacaciones

Con el objetivo de garantizar un retorno a clases con mejores hábitos alimentarios, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dio inicio a la estrategia “PAE seguro y saludable en vacaciones”. Esta intervención busca fortalecer los conocimientos y prácticas de alimentación saludable en los estudiantes mediante actividades lúdicas y participación comunitaria.

Esta campaña de verano reafirma el compromiso del Estado con la nutrición infantil mediante el trabajo permanente con las familias y actores comunitarios para garantizar que los escolares reciban un servicio alimentario de calidad que trascienda las aulas, construyendo identidad institucional y promoviendo entornos saludables mediante el involucramiento social.

Aprender jugando: El circuito saludable

El circuito educativo está compuesto por cinco estaciones vivenciales donde las niñas y los niños fortalecen sus conocimientos con la primera fase denominada Movimiento y Vida Activa, con la que se fomenta el ejercicio mediante el juego tres en raya y coreografías del SuperPAE. Luego viene la estación del conocimiento de Alimentos donde se hace el uso de materiales didácticos para diseñar un plato saludable.

Sigue la fase de higiene y consumo seguro con prácticas guiadas de lavado de manos y cepillado dental. Continúa con minichefs en acción con la preparación vivencial de recetas nutritivas basadas en conserva de pescado, quinua y verduras. El circuito culmina con la estación cuidado del ambiente donde se reflexiona sobre la reducción del desperdicio de alimentos y manejo de residuos sólidos.

Esta intervención se viene replicando en 12 regiones de la Costa, Sierra y Selva: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima Provincias, Ucayali, Piura y Loreto.

En Piura, esta iniciativa se llevó a cabo en la I. E. n.° 15020 y en la I. E. San Miguel de Piura donde estudiantes del programa vacaciones útiles y usuarios del servicio alimentario participaron. Mientras que, en Huánuco la jornada se realizó en la I.E. n.° 32011 Hermilio Valdizán y en la I.E. n.° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez, donde escolares y padres de familia se sumergieron en un circuito de aprendizaje lúdico.

En Lima Metropolitana, niñas y niños de las II.EE. 2029 Simón Bolívar en San Martín de Porres, 2078 Virgen de Lourdes en Los Olivos, así como n.° 1248 y n.° 1245 en el distrito de Ate participaron en el recorrido de las estaciones con dinámicas recreativas. En tanto, en Amazonas la Emblemática San Juan de la Libertad fue escenario de esta jornada y en Junín las II.EE. n.° 30025 y el n.° 30028.

Para el presente año escolar, el PAE atenderá a más de 4.1 millones de niñas y niños en más de 67 mil instituciones educativas. Este servicio no solo asegura la entrega de alimentos, sino que se complementa con estrategias de educación alimentaria diseñadas para que los estudiantes adopten hábitos sostenibles que impacten positivamente en su calidad de vida.