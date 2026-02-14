Exportaciones de café peruano rompen récords en ventas superando los USD 1700 millones

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que, durante el 2025, las agroexportaciones de café alcanzaron ventas por US$ 1,796 millones, una cifra récord que sigue creciendo gracias a la evolución de los precios internacionales y el respaldo del Gobierno, a través de la apertura de mayores mercados, asistencia técnica, financiamiento y la certificación oportuna.

“Perú registra un gran potencial en las exportaciones de café, desde el MIDAGRI seguimos comprometidos con seguir generando mayores ventanas comerciales para la exportación del café peruano y generando mayores espacios para impulsar el consumo de este producto. Es importante considerar que, dentro de esta cadena productiva hay miles familias cafetaleras involucradas,". manifestó el ministro Vladimir Cuno.

De acuerdo al reporte oficial, los envíos de café realizados el año pasado llegaron a 52 mercados del mundo; siendo el principal comprador EE.UU., seguido de Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia y otros países.

El boom del sector cafetalero beneficia directamente a miles de productores de 16 regiones del país. Solo el año 2024, las ventas del grano superaron los USD 1,100 millones, lo que representó un incremento de más del 33% respecto a lo registrado en el año 2023.

Potencial agroexportador

Al cierre del 2025, Perú se mantuvo como el noveno productor y exportación mundial de café convencional, superado por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras y India.

En el país se producen diversas variedades de café, como Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras. El café es el primer producto agrícola tradicional de exportación y es fuente de empleo (directo e indirecto) para un universo de dos millones de personas, especialmente de pequeños productores. A nivel nacional, al año 2023 se tiene una superficie de 427,000 hectáreas.

En total, son más de 223 mil familias que participan de la cadena de valor del café, generando empleo, servicios y comercio desde la chacra hasta la taza. Las principales regiones productoras: San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco.

Cabe destacar que el país mantiene su tradición cafetalera a lo largo del tiempo; obteniendo galardones en concursos a nivel internacional, como mejor café del mundo. En marzo de 2010, el café Tunki de Puno, recibió el premio como el mejor café especial del mundo en la Feria de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA) entre más de 120 participantes.

El 85% del total de caficultores son pequeños, conducen entre 1 y 5 hectáreas, además solo un 30% de ellos están asociados principalmente en cooperativas las mismas que cuentan con una mejor capacidad de negociación, mientras que la mayoría de los caficultores requiere apoyo para diferentes actividades de la cadena de valor, y aquí es donde el MIDAGRI viene trabajando con Agromercado, mediante eventos, concursos, ruedas de negocios y otras estrategias que buscan conectarlos con el mundo.