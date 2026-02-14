En el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) destaca el rol estratégico de las mujeres agricultoras en la lucha contra el cambio climático, así lo hizo durante el evento internacional “Bioeconomía y Cambio Climático en el Año Internacional de la Agricultora”, desarrollado los días 11 y 12 de febrero en la ciudad de Lima.

Durante la jornada, la viceministra de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario, Carmen Vegas Guerrero, destacó la importancia de fortalecer el liderazgo de las mujeres rurales en la construcción de una agricultura más resiliente, inclusiva y sostenible frente a los desafíos del cambio climático, así como de promover políticas públicas con enfoque de igualdad de oportunidades.

El evento organizado por el MIDAGRI, a través de la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria (DPMPA), en coordinación con la Cooperación Alemana GIZ y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), forma parte de las acciones conmemorativas por este importante año internacional.

El encuentro de alto nivel reunió a representantes de gobiernos, organismos de cooperación internacional, agencias del sistema de Naciones Unidas, sector privado, banca de desarrollo, academia y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la igualdad de oportunidades como eje estratégico de la acción climática y la bioeconomía.

"Bioeconomia y cambio climático en el año de la mujer agricultora 2026" buscó impulsar la transversalización del enfoque de igualdad de oportunidades en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del sector agrario y de riego, promoviendo el diseño e implementación de políticas públicas más inclusivas, efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales.

Durante las dos jornadas, se desarrollaron paneles de diálogo, exposiciones magistrales y mesas técnicas orientadas a visibilizar el aporte de las mujeres rurales en la mitigación y adaptación al cambio climático, la producción resiliente de alimentos, la innovación tecnológica, el acceso a financiamiento verde y la consolidación de cadenas de valor inclusivas.

La cumbre también permitió intercambiar experiencias exitosas, fortalecer alianzas estratégicas y promover inversiones orientadas al empoderamiento económico de las mujeres rurales, contribuyendo al desarrollo territorial, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

Con esta iniciativa, el MIDAGRI reafirmó su compromiso con el cierre de brechas de igualdad de oportunidades en el ámbito rural y consolidó el liderazgo del Perú como referente regional en la articulación entre igualdad, cambio climático y bioeconomía, impulsando una agenda de desarrollo inclusiva y sostenible.