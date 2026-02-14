MIDAGRI impulsa el desarrollo de más de 140 mil familias de todo el país que producen legumbres

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) destaca la importancia del cultivo de las legumbres pues son superalimentos que fortalecen la agricultura familiar, promueven el desarrollo rural y contribuyen a sistemas agroalimentarios sostenibles.

Durante 2025, las legumbres peruanas se produjeron en aproximadamente 93 mil hectáreas, alcanzando una producción total de 350 mil toneladas, beneficiando directamente a más de 140 mil familias rurales e indirectamente a 700 mil personas. La actividad generó 12,6 millones de jornales, consolidándose como un motor económico inclusivo en diversas regiones del país.

Las legumbres, conocidas localmente como menestras, no solo son ricas en proteínas y nutrientes esenciales como el tarwi, que contiene entre 42 y 50% de proteína asimilable por cada 100 gramos, sino que también contribuyen a la sostenibilidad ambiental, al mejorar la fertilidad del suelo, optimizar el uso de fertilizantes y aumentar la resiliencia frente a sequías y altas temperaturas.

Perú exporta sus legumbres a Estados Unidos, Europa (Inglaterra y Francia), Dubái, Egipto y Corea del Sur, alcanzando ingresos de 117 millones de dólares, cifra que evidencia el crecimiento y consolidación de este sector en los mercados internacionales.

Gracias a las acciones de promoción de MIDAGRI, el consumo per cápita de legumbres en el país ha aumentado de 2,5 a 7 kilos anuales, acercándose a la recomendación de la OMS de 9 kilos por persona, fortaleciendo así la nutrición y la seguridad alimentaria de las familias peruanas.

El MIDAGRI reafirma su compromiso de impulsar políticas, programas y acciones que fortalezcan la producción, el consumo y la comercialización de legumbres, asegurando que estos cultivos continúen contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental del Perú.