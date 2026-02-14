Desbaratan banda que extorsionaba a transportistas en SJL: también amenazaban a una fiscal

En un megaoperativo, la Policía Nacional detuvo anoche a cuatro presuntos integrantes de ‘La 52 de Huáscar-Nueva Generación’, sanguinaria banda que extorsionaba a empresas de transporte en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los detenidos fueron identificados como Luis Collahua (18) y Jefferson Zevallos (18), así como otros dos menores de 15 y 16 años. Se les incautó videos de amenazas a transportistas y capturas de pantallas de los pagos que realizaban las víctimas.

MENORES DETENIDOS

Al respecto, el jefe de la Región Policial Lima, Francisco Vargas, declaró a RPP, que esta organización criminal no solo amenazaba a las empresas ETUSA, Santa Catalina y Rojitos, sino también a una fiscal, cuya identidad se mantiene en reserva.

Sobre la intervención de dos adolescentes durante el megaoperativo, el mando policial dijo que no es la primera vez que hay menores detenidos por vínculos con bandas criminales, por lo que pidió a las autoridades respectivas evaluar esta alarmante situación.