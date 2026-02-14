Congreso: presentan proyecto de ley que propone un noveno retiro de hasta 4 UIT de la AFP

El parlamentario Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, presentó el proyecto de ley N° 13963/2025-CR, que busca un acceso libre de hasta 4 UIT, equivalente a 22 mil soles, para los afiliados a una AFP.

Si el Congreso lo aprueba, sería el noveno retiro, como en otras ocasiones, los aportantes deberán presentar su solicitud, de manera física o virtual, ante la AFP que administra sus fondos pensionarios.

DEVOLUCIÓN TOTAL

Los solicitantes recibirán el monto de 1 UIT cada 30 días, comenzando con el primer depósito luego de 30 días de presentar el pedido ante su respectiva Administradora de Fondos de Pensiones.

La propuesta agrega una nueva medida en beneficio de aquellos que perdieron a sus familiares, la devolución total de fondos en favor de los herederos de los aportantes fallecidos, informa Exitosa.