Intensa llovizna nocturna sorprende a limeños: Senamhi señala que precipitaciones continuarán

Anoche, una fuerte llovizna sorprendió a los limeños de diversos distritos, reduciendo por un momento las altas temperaturas que se registran por estos días en nuestra capital.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el repentino chubasco de verano es producto de las persistentes lluvias que ocurren en la parte andina del país.

FUERTE VIENTOS

La entidad indicó también que las precipitaciones en la ciudad de Lima están asociadas a la humedad proveniente de la sierra central, así como al ingreso de fuertes vientos de la zona norte.

El Senamhi adelantó que se espera que estas intensas lluvias “continúen durante el fin de semana, sobre todo en la noche y la madrugada generando sensación de bochorno”, informa Andina.