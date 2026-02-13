Día del amor y la amistad: conoce cuanto dinero movilizarán los peruanos en esta fecha

El Día de San Valentín volverá a dinamizar con fuerza la economía peruana. Según una investigación del diario El Comercio, para este 14 de febrero, que coincide con sábado, las proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima estiman que las ventas podrían alcanzar los S/ 630 millones, un 5% más que el año previo. Solo en febrero, el comercio movería alrededor de S/ 1.700 millones, impulsado además por campañas como liquidaciones de verano y vuelta a clases. El mayor dinamismo responde a un consumidor que prioriza experiencias y está dispuesto a elevar su presupuesto para celebrar.

Un estudio de Global Research Marketing (GRM) en alianza con Venta Profesional revela que el 60% de limeños planea realizar algún obsequio, con mayor participación entre jóvenes de 18 a 25 años y adultos de 39 a 45. El gasto promedio proyectado asciende a S/ 342, por encima de los S/ 210 registrados el año anterior. Este incremento se vincula tanto a la coincidencia con el fin de semana como a la ampliación del círculo de celebración, que ya no se limita a parejas, sino que incluye amigos, familiares e incluso mascotas.

Más experiencias y pagos digitales impulsan el consumo

Las plataformas de delivery anticipan una campaña de alta demanda. Rappi proyecta un crecimiento cercano al 40% frente al mismo periodo de 2025, con tickets que superan los S/ 100 en delivery tradicional y alcanzan los S/ 150 en ‘quick commerce’, especialmente en combos de flores, chocolates y bebidas. PedidosYa estima un avance de hasta 50% en órdenes, con un aumento de 10% en el ticket promedio. En paralelo, Niubiz reporta que en 2025 las transacciones digitales crecieron más de 20% interanual durante la campaña, con tarjetas concentrando el 88% del volumen y billeteras digitales representando el 24% de operaciones.

El rubro floral mantiene un rol central, aunque con propuestas cada vez más sofisticadas. Rosatel prevé un alza de 10% en ventas y más de 30.000 pedidos en Lima entre el 13 y 14 de febrero, con rosas y tulipanes como protagonistas. Florelima proyecta un crecimiento de 50%, con un gasto promedio de S/ 160 y promociones desde S/ 49.90 en aplicativos. En paralelo, el sector hotelero y gastronómico espera un repunte del ticket promedio entre 15% y 20% cuando la fecha cae fin de semana, consolidando a San Valentín como una de las campañas más relevantes del primer trimestre para mypes y grandes cadenas.