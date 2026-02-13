Entre el 'sí' y el adiós: SJL registra mayor número de matrimonios y divorcios en Lima

El INEI informó que durante el 2024 se registraron 22 810 matrimonios y 9 342 divorcios en Lima Metropolitana. El distrito de San Juan de Lurigancho encabezó ambos indicadores.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que durante el 2024 se registraron 22 810 matrimonios y 9 342 divorcios en Lima Metropolitana, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El distrito de San Juan de Lurigancho encabezó ambos indicadores, con 1 923 matrimonios y 610 divorcios.

En el registro de matrimonios, le siguieron los distritos de Santiago de Surco (1 663), San Martín de Porres (1 282), Comas (1 273), San Juan de Miraflores (1 159), Villa María del Triunfo (1 077), Ate (915), Los Olivos (897), Lima (815), Villa El Salvador (773) y Miraflores (762). En contraste, los menores registros se observaron en Santa María del Mar (9), San Bartolo (18), Pucusana (21), Punta Negra (43), Punta Hermosa (47), Santa Rosa (62) y San Luis (92).

Respecto a los divorcios, después de San Juan de Lurigancho, los distritos con mayor número de casos fueron San Martín de Porres (599), Santiago de Surco (536), Comas (506), Los Olivos (504), Lima (458), San Juan de Miraflores (413) y Chorrillos (363). Por el contrario, los menores registros correspondieron a Santa María del Mar (4), Pucusana (7), San Bartolo y Punta Hermosa (8 en cada caso), Punta Negra (13), Santa Rosa (21), Ancón (39) y Cieneguilla (42).

NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de matrimonios inscritos en 2024, seguida de Arequipa (4 934), Piura (3 602), Cusco (3 495), la Provincia Constitucional del Callao (3 092) y La Libertad (3 023). Las cifras más bajas se registraron en Madre de Dios (281), Tumbes (449), Huancavelica (465), Amazonas (508), Pasco (525), Moquegua (560) y Apurímac (755).

En cuanto a divorcios, Lima Metropolitana también presentó el mayor número de casos (9 342), seguida de la Provincia Constitucional del Callao (1 281), Lambayeque (695), la Región Lima (643), Arequipa (592) y La Libertad (537). Los menores registros se reportaron en Pasco (34), Huancavelica (36), Amazonas (48), Madre de Dios (62) y Apurímac (64).

El INEI indicó además que, en 2023, los matrimonios disueltos en periodos cortos de duración (hasta tres años) aumentaron en 1,8 puntos porcentuales, mientras que los divorcios de larga duración (31 años a más) se incrementaron en 1,0 punto porcentual.

La tasa de rupturas del vínculo matrimonial durante 2024 fue de aproximadamente 25 divorcios por cada 100 matrimonios inscritos. En comparación con 2023, se observó un incremento mínimo de 0,2, manteniéndose la tendencia estable.