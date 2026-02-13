Desbaratan banda criminal en Carabayllo: modificaban autos robados para venderlos en provincia

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional capturó a tres mujeres y dos hombres, presuntamente integrantes del grupo criminal 'Los Cirujanos del Cono Norte'. El operativo se realizó en el distrito de Carabayllo.

La banda se dedicaría al robo de vehículos en toda la capital, tras lo cual los llevaban a una casa, que funcionaba como taller de mecánica, y procedían a modificarlos por completo, para luego venderlos en provincias.

ARMAS Y MUNICIONES

Los detenidos son César R., y Jesús V., además de las venezolanas Nazaret J., Rachel B. y Estefany C. se les incautó dos autos reportados como robados hace dos semanas, así como dos armas de fuego y diez municiones.

Los detenidos, quienes pese a las pruebas clamaban su inocencia y manifestaban que eran mecánicos, serán puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes, informa RPP.