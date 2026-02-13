Gamarra: ante recientes hechos de violencia ejecutan control de identidad y revisión de vehículos

La Policía Nacional, ante los recientes hechos de violencia, ejecutó un operativo de control territorial en el distrito de La Victoria con participación de 150 agentes y 20 miembros del Ejército Peruano, como parte de las acciones por el estado de emergencia.

La intervención, desarrollada esta madrugada, se centró en el emporio comercial de Gamarra y sus alrededores, donde se ejecutó control de identidad y revisión de vehículos para detectar requisitoriados, armas, explosivos y cargamentos ilícitos.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Durante la jornada, el jefe de la Región Policial Lima, General PNP Francisco Vargas, dialogó con los comerciantes, para fortalecer la red de cámaras de seguridad en puntos estratégicos, optimizando la vigilancia frente a las amenazas de extorsión.

El operativo contó con la supervisión del ministro del Ambiente, Miguel Espichán, además de representantes de otras carteras ministeriales, quienes reafirmaron el compromiso del Poder Ejecutivo con la recuperación del principio de autoridad.