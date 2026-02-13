Conmoción en SMP: personal de limpieza encuentra cuatro fetos abandonados dentro de un balde

Según primeras informaciones, personal de limpieza del municipio de San Martín de Porres (SMP) encontró la tarde de ayer, en el jirón Juan Tobías Meyer, cuatro fetos dentro de un balde de pintura.

Uno de los trabajadores reveló que en la referida calle hay un punto de acopio de residuos, mientras limpiaban y cargaban todos los desechos al camión recolector, encontraron el balde con los fetos.

PRÁCTICAS ABORTIVAS

Tras superar la conmoción inicial, los trabajadores informaron a la Policía Nacional lo que hallaron, los efectivos llegaron a la zona y, al identificar que se trataban de restos humanos, aislaron el área.

Las autoridades indicaron que las cámaras de seguridad ayudarán a las investigaciones y esclarecer el hecho, no se descarta que por la zona haya un centro donde se realicen prácticas abortivas.