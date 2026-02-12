Compra a emprendedores este San Valentín: cómo elegir regalos de calidad y a precios accesibles

Este San Valentín, miles de peruanos buscan sorprender a sus seres queridos, sin salir de su presupuesto mensual. Y este 2026 una tendencia gana fuerza es comprar a emprendimientos locales, que ofrecen productos personalizados, de calidad y a precios accesibles. Así, se proyecta un incremento en el promedio de consumo, situándose entre S/220 y S/300 por persona, superando los rangos registrados en 2025 (hasta S/280), de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima.

En este contexto, el entorno digital se presenta como una oportunidad relevante para los emprendimientos locales, al facilitar su visibilidad y el contacto directo con potenciales clientes. Estas herramientas permiten dar a conocer su oferta, recibir consultas y ampliar su alcance durante campañas como San Valentín.

¿Cómo reconocer un buen emprendimiento para regalar este San Valentín?

Desde Impulsared, programa de Repsol, a continuación, cinco consejos prácticos para elegir un regalo ideal:

- Revisa sus redes sociales: Un emprendimiento serio muestra fotos reales, comentarios de clientes y datos de contacto claros. Desconfía de cuentas sin información o sin referencias.

- Observa la calidad del producto: Mira los acabados, materiales y presentación. Muchos emprendedores cuidan cada detalle porque su reputación depende de ello.

- Pregunta si hacen pedidos personalizados: Uno de los grandes valores de los negocios locales es que pueden adaptar colores, mensajes o diseños, algo que no ofrecen las grandes tiendas.

- Compara precios, no solo por costo, sino por valor: Un regalo hecho a mano, único y con entrega directa puede costar lo mismo que uno genérico de una tienda, pero con mucho más significado.

- Compra con anticipación: Así evitas recargos por urgencia y das tiempo al emprendedor para preparar tu pedido con calma.

En ese contexto, Impulsared, programa que nace de la mano de Repsol, viene acompañando a emprendedores locales para fortalecer sus capacidades y consolidar negocios formales que generan ingresos sostenibles en el norte de Lima. A través de formación empresarial, asistencia técnica, acompañamiento especializado y capital semilla, la iniciativa impulsa el crecimiento de pequeños negocios, contribuyendo al desarrollo económico de sus comunidades.

“Desde Impulsared buscamos que más peruanos descubran el valor que hay detrás de cada emprendimiento: esfuerzo, creatividad y una historia que merece ser apoyada. Cada compra consciente es una forma de impulsar el crecimiento de estos negocios y de fortalecer el desarrollo de sus familias y comunidades”, señaló Tine van den Wall Bake Rodríguez, gerente sénior de Sostenibilidad y Gestión Social de Repsol.