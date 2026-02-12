Huachipa: reportan incendio de gran magnitud en un almacén de productos inflamables

Esta mañana, un incendio de gran magnitud consume un almacén ubicado en la avenida Los Canarios, en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Más de 15 unidades de los bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada alrededor de las 10:00 a.m. Municipios cercanos enviarían cisternas con agua.

PRODUCTOS INFLAMABLES

Vecinos de Huachipa indicaron que las gigantescas columnas de humo que emanan del incendio pueden verse a kilómetros de distancia. El fuego amenaza con extenderse a inmuebles aledaños

“Está que revienta como si fuesen productos inflamables. El cielo está totalmente tapado, está negro. Está horrible”, señaló un morador. Hasta el momento no se sabe de heridos ni fallecidos.