Locales

Hace 2 horas

Huachipa: reportan incendio de gran magnitud en un almacén de productos inflamables

Según primeros informes, más de 15 unidades de los bomberos luchan desde hace más de una hora por controlar el fuego que amenaza con extenderse a inmuebles vecinos.

Foto RPP



Esta mañana, un incendio de gran magnitud consume un almacén ubicado en la avenida Los Canarios, en la zona de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Más de 15 unidades de los bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada alrededor de las 10:00 a.m. Municipios cercanos enviarían cisternas con agua.

PRODUCTOS INFLAMABLES

Vecinos de Huachipa indicaron que las gigantescas columnas de humo que emanan del incendio pueden verse a kilómetros de distancia. El fuego amenaza con extenderse a inmuebles aledaños

Está que revienta como si fuesen productos inflamables. El cielo está totalmente tapado, está negro. Está horrible”, señaló un morador. Hasta el momento no se sabe de heridos ni fallecidos.


Temas Relacionados: AlmacénBomberosHuachipaIncendioProductos Inflamables

También te puede interesar:

Barra lateral mesa