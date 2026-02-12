SMP: tras paciente trabajo de inteligencia desbaratan banda que extorsionaba a transportistas

Agentes de la Policía Nacional desarticularon la peligrosa banda “Los Pericos del Norte”, implicada en múltiples actos de extorsión contra transportistas y tráfico ilícito de drogas en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

La intervención, tras un paciente trabajo de inteligencia, permitió la captura de tres extranjeros, uno de ellos identificado como Cristian Herrera, alias “Diablito”, presunto cabecilla y responsable del cobro de cupos.

TRANSPORTE INFORMAL

También se detuvo a José Angarita, alias “Gocho”, encargado de la recaudación diaria de los cupos extorsivos y amenazas de muerte a los representantes de las empresas de transportes que demoraban o se negaban a pagar.

Asimismo, se detuvo a Eduardo Hernández, alias “Budú”, brazo operativo de la banda. A los detenidos se les incautó un revólver y dos cartuchos de dinamita, con los que amenazaban a conductores de transporte informal.