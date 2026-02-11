VII Festival Cafesazo Peruano reunirá a más de 100 marcas con degustaciones gratuitas y acceso libre

El evento más esperado por los fanáticos del café celebrará su séptima edición. El Festival Cafetazo Peruano se desarrollará entre el 21 y 22 de febrero en el Parque Próceres de la Independencia, en la cuadra 16 de la avenida Salaverry en Jesús María.

A punto de desarrollarse una nueva edición en donde se reunirá a 115 expositores entre cafeterías de especialidad, productores de 12 regiones cafetaleras del país, marcas de café, tostadores y emprendimientos gastronómicos. Al igual que en ediciones anteriores, el ingreso será gratuito.

Asimismo, Omar Moreno, organizador del evento y conocido como “El Cafeteador”, indicó que la elección de Jesús María responde a que, en los últimos años, se ha convertido en un punto clave para los consumidores de café, debido a la apertura de más cafeterías. “Tras consolidar a Pueblo Libre como un distrito cafetero, quisimos trasladar el Festival Cafesazo Peruano a Jesús María, un distrito que viene activándose con la apertura de cada vez más cafeterías de especialidad que generan rutas para los consumidores de café”, señaló.

PARA ESTE CALOR

Una de las secciones más solicitadas será la de los cafehielados, en donde podrán encontrar y degustar gratuitamente de 3.000 coffee tonics, de la marca Britvic, y 1.000 affogatos, con Cream and Co. Además, se contará con una barra de filtrados fríos que estará a cargo de la marca Slow Coffee contando con la participación de Junior Zanabria, bicampeón nacional de catadores y embajador del Festival Cafetazo Peruano.

Asimismo, Moreno indicó que todas estas presentaciones están enfocadas en ofrecer bebidas refrescantes a base de café cold brew, cócteles y combinaciones con frutas y especias, además de un trote social gratuito de 5,6 kilómetros para la comunidad runner bajo el lema “Trotando por tu Cafesazo”. También se lanzará un cuaderno de recetas para métodos de extracción y se realizarán activaciones especiales como bodas simbólicas con el café.

MÁS OPCIONES PARA DISFRUTAR

Por otro lado, el evento contará con diversas zonas, un espacio dedicado a bebidas a base de cold brew, un patio de comidas con propuestas gastronómicas como panes, chorizos, pizzas, helados y postres con café, además del Segundo Torneo Nacional de Catadores, que reunirá a 18 participantes y destinará lo recaudado a apoyar la preparación del campeón nacional Jhon Jiménez para el mundial de cata.

Por último, el festival será un evento sostenible, ya que tendrá un área de compostaje y actividades promoviendo el consumo responsable de café. Además, será pet friendly y contará con espacios para niños y estacionamiento para bicicletas. “La revolución del café peruano ya empezó porque cada vez son más las personas que descubren en el café no solo una bebida, sino una forma de integrar una comunidad que une a productores, baristas, tostadores y consumidores. Ya es hora de creernos lo que somos, un país cafetero”, destacó Moreno.