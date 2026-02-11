Renovación del DNI online: estos son los requisitos y pasos según Reniec

Las elecciones generales de 2026 se acercan y puedes renovar tu DNI azul o electrónico de forma virtual para evitar largas colas y realizar tus trámites en Reniec sin acudir presencialmente. A continuación, te explicamos el procedimiento, según este organismo autónomo del Estado.
Asimismo, la entidad señala que es recomendable efectuar estos trámites de manera virtual para reducir los tiempos de espera, evitar aglomeraciones y facilitar el trabajo del personal, a fin de que puedan priorizar otros asuntos. De acuerdo con su sitio web, los requisitos para renovar el DNI azul o electrónico son los siguientes:
• Ser mayor de edad.
• Tener descargada en el celular la aplicación DNI BioFacial.
• Validar la identidad a través de dicha aplicación.
• Realizar el pago con el código correspondiente.
Además, Reniec precisa que el documento debe estar vencido o encontrarse dentro de los 60 días previos a su fecha de caducidad para poder renovarlo. Otras diligencias que también pueden realizarse de manera virtual son la actualización de la fotografía, la modificación de la decisión sobre donación de órganos y la actualización del estado civil, entre otras.
¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?
• Realizar el pago correspondiente.
• Descargar la aplicación DNI BioFacial.
• Ingresar al portal de Reniec.
• Completar los datos solicitados.
• Seleccionar la oficina de recojo.
• Consultar el estado del trámite.