Renovación del DNI online: estos son los requisitos y pasos según Reniec

Las elecciones generales de 2026 se acercan y puedes renovar tu DNI azul o electrónico de forma virtual para evitar largas colas y realizar tus trámites en Reniec sin acudir presencialmente. A continuación, te explicamos el procedimiento, según este organismo autónomo del Estado.

Asimismo, la entidad señala que es recomendable efectuar estos trámites de manera virtual para reducir los tiempos de espera, evitar aglomeraciones y facilitar el trabajo del personal, a fin de que puedan priorizar otros asuntos. De acuerdo con su sitio web, los requisitos para renovar el DNI azul o electrónico son los siguientes:

• Ser mayor de edad.

• Tener descargada en el celular la aplicación DNI BioFacial.

• Validar la identidad a través de dicha aplicación.

• Realizar el pago con el código correspondiente.

Además, Reniec precisa que el documento debe estar vencido o encontrarse dentro de los 60 días previos a su fecha de caducidad para poder renovarlo. Otras diligencias que también pueden realizarse de manera virtual son la actualización de la fotografía, la modificación de la decisión sobre donación de órganos y la actualización del estado civil, entre otras.

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?

• Realizar el pago correspondiente.

• Descargar la aplicación DNI BioFacial.

• Ingresar al portal de Reniec.

• Completar los datos solicitados.

• Seleccionar la oficina de recojo.

• Consultar el estado del trámite.