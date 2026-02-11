¡Atención, miembros de mesa! Capacitaciones serán los domingos 29 de marzo y el 5 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha programado dos fechas de capacitación masiva presencial para los miembros de mesa sorteados de cara a las próximas Elecciones Generales 2026.

Estas jornadas se llevarán a cabo los domingos 29 de marzo y 5 de abril en los propios locales de votación, donde se entregará material de formación física, según informó Rafael Arias Valverde, subgerente de Relaciones Institucionales de ONPE.

Arias Valverde explicó que la capacitación busca que los ciudadanos designados se familiaricen con las actas y el material electoral, ante un proceso más complejo que en comicios anteriores. "Van a ser cinco elecciones, ya no tres, más organizaciones políticas que antes", señaló.

Capacitaciones virtuales y portal web

El organismo electoral complementará la jornada presencial con capacitaciones virtuales y un portal web de acceso libre para miembros de mesa, personeros y electores en general. Además, desde el próximo 26 de febrero y hasta el 12 de abril, todas las oficinas distritales de la ONPE a nivel nacional contarán con material de capacitación disponible para consulta.

Objetivo de capacitaciones

Según detalló Arias en diálogo con Canal N, el objetivo es que puedan absolver todas sus dudas con anticipación y "no tengan dificultades el día de la elección", garantizando así un escrutinio ordenado pese a la mayor cantidad de organizaciones políticas en competencia y el retorno del sistema bicameral.