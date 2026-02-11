PNP desmantela minilaboratorio de drogas en Comas

En nuestra capital, la microcomercialización de drogas (conocida legalmente como microproducción) se mantiene como una de las principales problemáticas de seguridad ciudadana, caracterizada por la venta al "menudeo" de sustancias como marihuana, pasta básica de cocaína (PBC) y clorhidrato de cocaína en puntos específicos de la ciudad.

Esta vez en el distrito de Comas, la Policía desmanteló un minilaboratorio clandestino donde se elaboraba la droga conocida como Tusi, en un departamento en una vivienda. En la intervención se detuvo a cuatro personas y se retuvo a dos menores de edad.

Se incautaron aproximadamente 50 gramos de la sustancia, insumos químicos como ketamina y clonazepam, además de balanzas, bolsas de empaque, herramientas para el proceso de esta cocaína rosa, además de dinero en efectivo.

Incautaron también un dispositivo para clonación de tarjetas

No solo se encontró este estupefaciente, las autoridades también detectaron un dispositivo para clonación de tarjetas bancarias.

Cabe señalar que, este operativo, que movilizó a más de 240 agentes en Lima Norte, logró la detención de 112 personas.

En nuestro país, las penas por microcomercialización de drogas dependen de si se trata de una forma atenuada (pequeñas cantidades) o si existen agravantes.

Según el Artículo 298° del Código Penal, la sanción para quien comercializa drogas en pequeñas cantidades es de no menor de 3 ni mayor de 7 años. También conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4 se aplica la privación de derechos como ejercer cargos públicos o profesiones específicas.