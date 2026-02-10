Padres de familia temen que colegios donde estudian sus hijos sean extorsionados

La ola de extorsiones mantiene en alerta a decenas de padres de familia, quienes temen que los colegios donde estudian sus hijos se conviertan en blanco de delincuentes. La preocupación crece ante los recientes casos reportados en distintas zonas del país.

“Mi hija tiene 14 años. Siempre nos quedamos con el temor de que le pase algo, cualquier bomba (…) Yo ando con el corazón que literalmente se me va a salir por tantas cosas que están pasando”, señaló una madre de familia a las cámaras de La Calle No Calla.

Otro padre indicó que temen dejar a sus hijos en los colegios y no volver a encontrarlos, o que puedan resultar heridos debido a las amenazas delincuenciales contra los dueños de las instituciones educativas.

FALTA DE SEGURIDAD

Además, denunciaron que no existe una adecuada seguridad en los colegios y exigieron a los municipios y al Serenazgo que brinden mayor protección para los estudiantes y sus familias, ante el incremento de las extorsiones.

Resaltaron que ya no saben si enviar a sus hijos a clases por el riesgo al que se exponen; sin embargo, precisaron que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de llevar clases virtuales debido a la falta de equipos tecnológicos.