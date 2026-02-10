La calle no calla

Mujer de 66 años pide ayuda urgente para ser operada de la cadera

En el programa de La Calle No Calla, una señora de la tercera edad pidió a las autoridades de la salud poder ser operada de la cadera.



Una mujer de más de 60 años solicitó ser operada de la cadera tras sufrir una caída hace tres meses, lesión que hasta hoy le provoca fuertes dolores a diario. Su hija denunció ante las cámaras de La Calle No Calla que no reciben atención en los hospitales, donde —según afirma— las derivan constantemente de un establecimiento a otro.

"Ya hemos ido a todos los hospitales y nos rotan (…) nos dicen ‘no hay, no hay’", exclamó la señora. Su hija, Yarina Navarrete, pidió ayuda urgente en entrevista con Panamericana y expresó su preocupación debido a que aún no se emite el trámite de referencia necesario para la operación. Además, indicó que recientemente llevó a su madre al Hospital Cayetano Heredia, luego de haber acudido a otros nosocomios sin obtener respuesta.

FALTA DE PRÓTESIS EN LOS HOSPITALES

Según la información brindada en los centros de salud a los que acudieron, no hay prótesis disponibles, por lo que le exigen reunir 15 mil soles para poder operar a su madre. La adulta mayor no puede realizar sus necesidades con normalidad debido al grave estado de su cadera y a la diabetes que padece.

Asimismo, Yarina señaló que no cuenta con el apoyo de sus hermanos y que debe afrontar gastos diarios elevados en medicamentos, pañales, entre otros insumos. Por ello, se ve obligada a recaudar dinero vendiendo en las calles.

FORMAS DE APOYAR

Para apoyar a esta adulta mayor que necesita ser operada ante la falta de respuesta del sistema de salud peruano, se puede colaborar comunicándose al 998 178 141, a nombre de Yarina Navarrete Magán.


