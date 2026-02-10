PJ conforma comisión de alto nivel para impulsar reforma del sistema de justicia

El grupo tendrá a su cargo la revisión y actualización de la Ley Orgánica de la institución.

La Sala Plena de la Corte Suprema aprobó la conformación de una comisión de alto nivel orientada a impulsar una reforma integral del sistema de justicia. El objetivo es evaluar el funcionamiento actual del Poder Judicial y proponer cambios estructurales que permitan mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía frente a los nuevos retos institucionales.

La decisión fue adoptada bajo la presidencia de Janet Tello Gilardi, quien consideró indispensable que el propio Poder Judicial lidere un proceso de reforma que responda a su realidad interna y a las expectativas de la sociedad. El acuerdo se enmarca en los principios constitucionales que reconocen la autonomía, exclusividad e independencia del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional.

El grupo de trabajo estará integrado por los jueces supremos Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wilber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra. Entre sus funciones principales se encuentra la elaboración de una propuesta para modificar y actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial, labor que contará con el respaldo técnico del Gabinete de Asesores de la Corte Suprema.

INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL

En ese contexto, la presidenta del Poder Judicial reiteró que cualquier iniciativa de cambio debe respetar la independencia institucional y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Durante la Apertura del Año Judicial 2026, Tello enfatizó que el liderazgo del Poder Judicial se ejercerá siempre en defensa de la Constitución y de la dignidad de las personas, como eje central de la administración de justicia.