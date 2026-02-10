SMP: hombre es asesinado a balazos cuando cenaba en negocio al paso

Continúa los crímenes en la capital. Un hombre fue asesinado tras ser atacado a balazos cuando cenaba en un negocio al paso. El hecho ocurrió en el cruce de Los Olivos con Santa Fe, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a los vecinos, el hombre se encontraba comiendo en el local de comida rápida cuando ocurrió el ataque. El cuerpo de la víctima quedó debajo de la mesa donde quedaron algunos platos y vasos.

Versión de testigos y casquillos encontrados

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del fallecido. Algunos testigos indican que el sicario llegó a pie y le disparó a quemarropa, mientras que otros afirman que arribó a bordo de un vehículo negro.

"Aproximadamente a las 8:30 de la noche habían disparado a un hombre que estaba comiendo, vinieron y de seis disparos lo mataron", mencionó una mujer en diálogo con Buenos Días Perú. La policía encontró en la zona al menos 10 casquillos de bala.

Diligencias y presunta hipótesis

Al lugar llegaron peritos de Criminalística, Grupo Halcones y el fiscal del turno para el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias respectivas. En la zona se encuentran cámaras de seguridad que serían clave y no se descarta que el crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.