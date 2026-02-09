Nevadas aíslan caserío de Orahuasto y dificultan atención médica a seis menores en Arequipa

La alerta fue emitida por las autoridades del distrito de Andagua, jurisdicción a la que pertenece el caserío situado a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar.

Intensas nevadas interrumpieron el tránsito vehicular en la vía carrozable que conduce al caserío de Orahuasto, ubicado en la provincia de Castilla, región Arequipa, dejando a la localidad incomunicada y dificultando la atención médica de al menos seis menores de edad que requieren atención urgente.

La alerta fue emitida por las autoridades del distrito de Andagua, jurisdicción a la que pertenece el caserío situado a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar. Según informaron, la acumulación de nieve en la vía y los huaicos generados por el deshielo impiden tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento peatonal.

RESCATE DE MENORES

La consejera regional por la provincia de Castilla, Natividad Taco Cueva, informó que se vienen realizando coordinaciones con la Policía de Alta Montaña para que personal especializado se traslade hasta la zona y ejecute el rescate de los menores. Indicó que el objetivo es trasladarlos primero a un punto seguro y luego derivarlos al centro de salud del distrito de Andagua.

De acuerdo con la información proporcionada, los seis menores presentarían infecciones respiratorias agudas, y uno de ellos, de un año y ocho meses de edad, también padecería anemia, lo que agrava su estado de salud.

Respecto a la habilitación de la vía, la consejera señaló que se ha solicitado maquinaria pesada al Gobierno Regional de Arequipa, que dispone de equipos en el distrito de Tipán, cercano a Andagua. No obstante, precisó que se requiere combustible para concretar el traslado de la maquinaria hasta la zona afectada.

Finalmente, Taco Cueva indicó que esperan el apoyo de la provincia de Castilla para contar con los recursos necesarios y atender la emergencia que afecta a las familias del caserío de Orahuasto.