Aniquem exhorta a reforzar prevención durante el verano para evitar quemaduras en niños y adolescentes

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) exhortó a las familias a intensificar las medidas de prevención durante la temporada de verano y las vacaciones escolares, ante el incremento del riesgo de quemaduras y daños en la piel de niños y adolescentes.

La institución recalcó la importancia de la supervisión constante de un adulto en actividades cotidianas que involucren la cocina, líquidos calientes, artefactos eléctricos o productos inflamables.

En relación con las salidas a espacios como playas o piscinas, Aniquem advirtió sobre los riesgos de la exposición prolongada al sol, que puede ocasionar daños severos en la piel. La asociación recomendó el uso de protector solar, prendas adecuadas y la elección de horarios seguros. Asimismo, destacó la importancia de promover una correcta hidratación y una alimentación balanceada rica en frutas y fibras durante los días de calor.

Cumplimiento de indicaciones en caso de quemaduras

La institución hizo un llamado especial a las familias que se encuentran en proceso de rehabilitación por quemaduras, para que cumplan estrictamente con las indicaciones médicas. Esto incluye el uso adecuado de prendas especiales y mantener una correcta limpieza e higiene, aspectos fundamentales para una recuperación segura y efectiva.

Aniquem reafirmó su compromiso con la prevención, el cuidado y la rehabilitación integral de los menores, recordando que estas acciones son una forma de proteger la vida y el bienestar de toda la familia.