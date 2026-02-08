Gobierno presentaría en marzo "solución integral" para financiar la nueva Carretera Central

El Gobierno del Perú presentaría, en la primera semana de marzo, la solución integral que garantizará el financiamiento y la ejecución completa de la nueva Carretera Central, así lo anunció la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

La titular del MEF anunció este plazo tras una reunión con una delegación de más de 50 representantes de la sociedad civil, transportistas y autoridades de Junín, quienes expresaron su preocupación por el futuro de la obra valorada en S/25 mil millones.

Búsqueda de método financiero

La solución que se presentará en marzo buscará alternativas al financiamiento exclusivamente público, ya que, según explicó Miralles, destinar esa magnitud de recursos afectaría la capacidad del Estado para atender otros sectores prioritarios.

"Este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público porque darle todo ese recurso solo a un proyecto nos quita el espacio fiscal para financiar colegios, hospitales", afirmó la ministra en declaraciones a RPP Noticias, señalando que se analizan esquemas mixtos que podrían incluir peajes y participación privada.

Primera etapa confirmada y contrato G2G

Paralelamente, el MEF aseguró que la primera etapa de la obra (que incluye el túnel de Pariachi), comenzará este mismo año, con el contrato de construcción listo para ser firmado dentro de la actual gestión. Miralles aclaró que no se cancelará el contrato gobierno a gobierno con Francia, pero se solicitará el cambio del asesor técnico para agilizar los procesos. "El Estado peruano no está cancelando de ninguna manera el convenio gobierno a gobierno", precisó.

Diálogo regional y hoja de ruta

El anuncio del plazo de marzo responde a un acta firmada con la delegación de Junín, que incluyó tres puntos clave, entre ellos la optimización de costos por parte de Provías, el inicio de la primera etapa en el año y la presentación de la solución financiera integral.

La ministra señaló que el objetivo es diseñar un modelo que garantice la ejecución total del proyecto sin comprometer las finanzas públicas, explorando mecanismos dentro del esquema G2G que puedan incluir financiamiento inicial, similar a una Asociación Público-Privada.