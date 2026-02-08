ATENCIÓN: creencias que son necesarias dejar atrás para retomar los estudios en la adultez

Retomar la primaria o la secundaria en la adultez es una idea que suele venir acompañada de dudas, creencias y temores acumulados con los años. Para muchas personas, volver a estudiar no solo implica reorganizar su rutina, sino también enfrentarse a mitos que terminan postergando una decisión importante.

En ese contexto, la Educación Básica Alternativa (EBA) surge como una opción pensada justamente para quienes no siguieron el calendario escolar tradicional y buscan completar su educación básica en una etapa distinta de su vida, con modalidades más flexibles y acordes a su realidad actual.

Al momento de evaluar esta decisión, estos son algunos de los mitos más frecuentes y lo que ocurre en la práctica cuando se decide volver a estudiar:

- “Ya estoy muy grande para estudiar” es uno de los mitos más extendidos. En la práctica, la edad no es un impedimento para retomar la primaria o la secundaria cuando existe una decisión clara de hacerlo. Muchos adultos vuelven a estudiar con mayor compromiso y objetivos más definidos que en etapas anteriores.

- “No voy a poder estudiar y trabajar a la vez” es otra creencia común. La Educación Básica Alternativa está pensada para personas con responsabilidades laborales o familiares, por lo que el principal desafío no suele ser la falta total de tiempo, sino organizarse y elegir un ritmo de estudios compatible con la rutina diaria.

- “Volver al colegio es retroceder” también aparece con frecuencia. Para muchos adultos, completar la educación básica no significa volver atrás, sino avanzar hacia nuevas oportunidades, como mejorar su empleabilidad, acceder a estudios técnicos o continuar una formación superior.

- “Me va a dar vergüenza volver a estudiar” es un temor silencioso que suele surgir antes de tomar la decisión. Sin embargo, quienes retoman sus estudios suelen encontrarse con personas que atraviesan situaciones similares, lo que ayuda a que el proceso sea más natural y reduce ese miedo inicial.

Desde la experiencia cotidiana con estudiantes adultos, César Dávila, gestor del CEBA César Vallejo, señala que muchas de estas creencias aparecen antes incluso de conocer cómo funciona la modalidad. “Volver a estudiar en la adultez no es empezar de cero, sino retomar un camino con mayor claridad sobre lo que se quiere lograr. La EBA reconoce que no todas las trayectorias educativas son iguales y ofrece una alternativa real para cerrar una etapa pendiente”, explica.

Dávila agrega que, en la mayoría de casos, el mayor cambio no es académico, sino personal. “Cuando una persona adulta decide volver a estudiar, suele hacerlo con metas concretas y una motivación distinta. Eso influye mucho en la constancia y en la forma en que se enfrenta el proceso educativo”, precisa.

Más allá de la edad o del tiempo transcurrido, completar la educación básica es una decisión que puede abrir nuevas posibilidades y fortalecer la confianza personal. Informarse, despejar mitos y elegir una opción acorde a la realidad de cada persona son pasos clave para que retomar los estudios deje de ser una idea postergada y se convierta en un proyecto posible.