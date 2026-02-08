ATE: operativo de control territorial permitió desarticular 9 bandas criminales y detener 102 personas

En el marco del estado de emergencia en Lima y el Callao, la Policía Nacional realizó un operativo de control territorial en el distrito de Ate, que permitió desarticular 9 bandas criminales y detener 102 personas, 15 de ellos con orden de requisitoria.

La intervención se realizó anoche en simultaneo en distintos sectores del distrito, se ejecutaron acciones de control vehicular y verificación de identidad, con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

SEGURIDAD CIUDADANA

Sobre la intervención, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Francisco Gavidia, dijo que el Gobierno continuará promoviendo estas acciones para fortalecer la seguridad ciudadana.

Al término del operativo, el comandante general de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, informó que se incautó 12 armas de fuego, 36 cartuchos calibre 12, más de 4000 envoltorios de PBC y 366 de marihuana, 25 celulares y se recuperó cuatro vehículos.