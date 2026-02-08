Ate: capturan a sujeto mientras pintaba su mototaxi que fue utilizada en violento asalto a un grifo

Un sujeto, de 19 años, fue detenido por presuntamente haber participado, el último viernes, junto a tres cómplices en el asalto a un grifo ubicado en Huaycán, distrito de Ate. El hombre fue identificado Sebastián Ramos.

Fue intervenido cuando pintaba su mototaxi para evitar ser reconocido, pues sabía que existía una prueba que los incriminaba: el video del robo grabado por una vecina, donde se les observa escapando en la unidad.

DISPAROS AL AIRE

"El asalto a mano armada por parte de cuatro sujetos a bordo de un mototaxi causó conmoción. Entraron a la empresa, efectuaron disparos y se apoderaron de una cantidad importante de dinero", dijo el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Ante los gritos de los vecinos que llamaban a la policía, los bandidos realizaron varios disparos al aire para amedrentarlos. La colaboración de los moradores fue vital para detener al malhechor, declaró un trabajador del grifo.