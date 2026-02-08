SJL: capturan a seis presuntos extorsionadores de la empresa de transportes 'El Mandarino'

En un megaoperativo, la Policía Nacional capturó anoche a presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Correcaminos de SJL', relacionada con casos de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

Conforme avanzaron las indagaciones, se conoció que esta red criminal era responsables de los últimos ataques extorsivos contra dos conductores de 'El Mandarino'. Fueron seis las personas detenidas, entre hombres y mujeres.

Las autoridades allanaron en simultaneo tres viviendas en San Juan de Lurigancho (SJL) donde se incautaron arma de fuego, municiones, explosivos, celulares, chips, drogas, así como evidencias vinculadas a actividades extorsivas.

ATAQUES ARMADOS

La banda exigía S/ 50 000 a manera de "matrícula" a las empresas de transporte para que puedan circulan con "normalidad". Luego debían de pagar S/ 10 000 mensuales, de lo contrario estaban sujetos a sufrir ataques armados.

Las empresas de transporte que se negaban a pagar podían sufrir ataques en cualquier momento, como ocurrió la última semana en San Juan de Lurigancho y Comas, donde dispararon y tres choferes resultaron heridos.