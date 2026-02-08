Los Olivos: asesinan a balazos a tres hombres al interior de una anticuchería

Dos sujetos ingresaron a una anticuchería ubicada en el cruce de las avenidas Central y Rómulo Betancourt, en el distrito de Los Olivos, y desataron una balacera que dejó a tres personas fallecidas.

Según informó RPP Noticias, la PNP detalló que los atacantes, quienes huyeron en una camioneta de color gris, dispararon contra dos hombres dentro del local. En el hecho también resultó muerto Juan Enrique Pardo Chuquiyauri, de 45 años, quien se encontraba cenando con su esposa e hija.

El padre de la víctima señaló que los dos primeros hombres abatidos portaban armas de fuego, por lo que el ataque habría estado dirigido contra ellos. "Mi hijo ha venido con su familia a compartir un alimento... una de esas balas le llega a mi hijo", relató. El familiar afirmó que su hijo no tenía relación con los otros fallecidos y exigió a las autoridades mayores acciones contra la delincuencia.

Más de 20 balas en lugar e investigación en curso

Peritos de la División de Criminalística de la PNP que acudieron al lugar lograron recolectar más de veinte casquillos de bala en el interior del establecimiento, lo que indica la cantidad de disparos efectuados.

Las otras dos víctimas mortales, presuntos blancos del ataque, hasta el momento no han sido identificados. La investigación de la policía continúa para determinar los móviles del crimen y capturar a los responsables.