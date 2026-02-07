Minedu coordina acciones para reforzar seguridad en Año Escolar 2026

El jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación, Luis Herrera, informó que la Policía Nacional, las autoridades locales y el Poder Ejecutivo trabajarán de manera articulada para fortalecer la seguridad de cara al inicio del Año Escolar 2026. El anuncio se realizó durante el Operativo de Control Territorial ejecutado por el Ministerio del Interior.

Herrera Romero señaló que la seguridad es uno de los ejes centrales de la política del Gobierno, al considerar que sin ella no es posible construir una sociedad tranquila. En ese sentido, la autoridad subrayó que la prevención y protección de los estudiantes constituyen una prioridad en la gestión del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

Como parte de las medidas, el funcionario anunció la implementación del aplicativo Alerta Minedu, herramienta que permitirá a los directores de colegios reportar situaciones de riesgo y activar respuestas oportunas en coordinación con las autoridades. Asimismo, destacó la necesidad de un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior para enfrentar la inseguridad de manera efectiva.

USO DE TECNOLOGÍAS

Finalmente, explicó que en las zonas de frontera se reforzarán estrategias basadas en el uso de tecnologías, la participación de los padres de familia y la organización de redes de apoyo vecinal, en coordinación con la Policía Nacional y con el respaldo de un próximo convenio con el Ministerio de Defensa, con el objetivo de asegurar espacios adecuados para el aprendizaje.