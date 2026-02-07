Producción avícola peruana se consolida con primer envío de carne de pavo a Panamá

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), supervisó el primer envío de 23 toneladas de carne primaria de pavo peruano a Panamá, marcando un hito para la exportación avícola del país.

La supervisión se realizó en una planta de beneficio ubicada en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, región Ica, donde el equipo técnico del SENASA efectuó la inspección sanitaria, la certificación, el precintado del contenedor y la emisión del certificado sanitario de exportación, en estricto cumplimiento de los requisitos exigidos por el mercado panameño.

Este primer envío representa un reconocimiento al sistema de sanidad animal del Perú, que garantiza la inocuidad y calidad de los productos avícolas destinados a los mercados internacionales, y refleja el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para fortalecer la competitividad del sector.

SECTOR AVÍCOLA NACIONAL

Durante la actividad, Vilma Gutarra, jefa del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), destacó la importancia de este avance para el sector avícola nacional.

“Esta primera exportación de carne de pavo hacia Panamá es un hito para el sector avícola peruano. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el SENASA estamos acompañando y supervisando este proceso para garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales, trabajando de manera articulada con el sector privado y las asociaciones del rubro”.

Asimismo, resaltó que este avance abre nuevas oportunidades comerciales, fortalece la confianza de otros países y contribuye a la generación de empleo y a la diversificación de la canasta exportadora nacional.

“Este envío no solo abre nuevas oportunidades comerciales, sino que genera confianza en otros países, impulsa el empleo y fortalece la canasta exportadora del país. Nuestro objetivo es seguir ampliando mercados para los productos avícolas y cárnicos, avanzando hacia una exportación sostenible y responsable, con miras a destinos como Asia y otros mercados estratégicos”.

PRODUCTOS AVÍCOLAS AL MUNDO

La actividad contó con la participación del gerente general de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Mario Berrocal Pérez; así como del gerente de exportaciones de la planta de beneficio de la empresa San Fernando S.A., Jorge Ravines, entre otras autoridades y representantes del sector.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del SENASA, impulsa gestiones técnicas para el acceso de productos avícolas a mercados estratégicos como China, Estados Unidos, Chile, Japón y Singapur, fortaleciendo la diversificación de las exportaciones del país.

Este avance es resultado del compromiso del sector avícola nacional y del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para asegurar altos estándares sanitarios y competitividad internacional.