Kuélap modernizará su Centro de Visitantes y reforzará conservación patrimonial del monumento Malcapampa

El Complejo Arqueológico Monumental Kuélap iniciará una nueva etapa de intervenciones orientadas a fortalecer la experiencia del público, mediante la modernización de su Centro de Visitantes y la ejecución de acciones de conservación patrimonial en este emblemático sitio ubicado en la región Amazonas.

En ese marco, el Ministerio de Cultura y el World Monuments Fund (WMF) Perú firmaron un convenio que contempla tres líneas de acción: la renovación integral del Centro de Visitantes, la conservación de la portada de piedra de Malcapampa y la implementación de un nuevo sendero. El objetivo es optimizar el recorrido, la experiencia de visita y las condiciones de preservación del monumento.

La intervención en el Centro de Visitantes incluye la actualización de las salas de interpretación, de exposiciones y audiovisual, incorporando recursos museográficos contemporáneos que permitirán acercar a los usuarios a la historia de Kuélap. Estas mejoras contribuirán a ofrecer una experiencia más informada, accesible y atractiva para el público nacional y extranjero, promoviendo un turismo sostenible.

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Por otro lado, el proyecto considera acciones de conservación en la portada de piedra ubicada en el sector Malcapampa, uno de los cinco monumentos que conforman el complejo. A través de trabajos especializados de campo, se busca investigar y proteger esta estructura frente al desgaste natural y asegurar su integridad como parte fundamental del conjunto patrimonial.

Además, se implementará un nuevo sendero de aproximadamente 280 metros que conectará la citada portada con el Centro de Visitantes, lo que permitirá mejorar el circuito y facilitar el desplazamiento de los visitantes dentro del sitio arqueológico.

La ejecución del proyecto estará a cargo del equipo técnico especializado de World Monuments Fund (WMF) Perú, organización internacional dedicada a la conservación del patrimonio cultural, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas.

Tras la firma del convenio, el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, destacó que esta suscripción constituye un paso importante para garantizar intervenciones especializadas en el Complejo Arqueológico de Kuélap. Asimismo, señaló que la gestión del patrimonio cultural debe realizarse en diálogo con la ciudadanía, los gobiernos locales y regionales, así como con el sector privado. “No entendemos otra forma de gestionar el patrimonio que no sea caminando en el territorio, escuchando a la ciudadanía y articulando esfuerzos, porque el patrimonio cultural del Perú se cuida, se comprende y se integra siempre en beneficio de la población”, afirmó.

CONSERVACIÓN DE KUÉLAP

Por su parte, el director ejecutivo de WMF Perú, Juan Pablo de la Puente Brunke, indicó que su organización está comprometida con la conservación de Kuélap. “Celebramos la suscripción de este convenio con el Ministerio de Cultura, ya que nos permite trabajar de manera articulada en su puesta en valor. En esta oportunidad, nuestras acciones de conservación se complementan con intervenciones orientadas a mejorar la experiencia y satisfacción de los visitantes, promoviendo un turismo sostenible”, señaló.

Se estima que las intervenciones previstas concluyan hacia fines de este año, consolidando mejoras sustanciales en el circuito de visita y la conservación de Kuélap, uno de los legados culturales más importantes del país.