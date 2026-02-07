SENASA realizará campañas de vacunación para proteger ganadería familiar

Las campañas de vacunación protegerán a más de 1.4 millones de animales de abasto a nivel nacional y beneficiará a más de 120 mil productores.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), realizará campañas de vacunación para proteger la ganadería familiar del país, como parte de la estrategia orientada a la prevención de enfermedades de alto impacto, que beneficiará a más de 120 mil productores pecuarios.

VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA

En ese contexto, se desarrollarán campañas de vacunación contra la rabia de los herbívoros en las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali, con el objetivo de prevenir brotes que afectan la sanidad animal y la salud pública.

VACUNACIÓN CONTRA EL ÁNTRAX

Asimismo, el MIDAGRI, mediante el SENASA, ejecutará la vacunación contra el ántrax en regiones priorizadas como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Moquegua y Tacna, de acuerdo con criterios epidemiológicos y de riesgo sanitario.

ALCANCE E IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS

De manera complementaria, la vacunación contra el carbunco sintomático y el edema maligno se realizará en todo el territorio nacional, como parte de la estrategia sanitaria para proteger a bovinos, ovinos y caprinos.

Estas acciones permitirán proteger a más de 1.4 millones de animales, mediante un despliegue de brigadas de vacunación y vigilancia epidemiológica, así como convenios con la práctica privada.

La vacunación es una herramienta clave para prevenir brotes y garantizar la sanidad de los productos de origen animal. En ese marco, los ganaderos podrán acceder a la vacunación programada y obtener los certificados oficiales, requisito para la emisión del Certificado Sanitario de Tránsito Interno (CSTI) y la movilización de animales.

VACUNACIÓN EN EL 2025

Durante el año 2025, el SENASA ejecutó campañas sanitarias que permitieron la vacunación de 948 267 animales contra el carbunco sintomático, 397 235 contra el ántrax y 375 252 contra la rabia de los herbívoros en diversas regiones del país, sentando las bases para la programación de las campañas previstas para el año 2026.

El MIDAGRI reafirma su compromiso con la protección del capital pecuario de las familias ganaderas, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, organizaciones de productores y todos los actores involucrados en las diversas cadenas productivas ligadas a la ganadería familiar.