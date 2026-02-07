Pisco: evalúan zonas afectadas y disponen acciones para continuidad de actividades productivas

Midagri viene trabajando con las agencias agrarias para el Seguro Agrícola (SAC) y con ANA y PSI para la elaboración de fichas de intervención.

Como parte de la atención multisectorial frente a la crecida del río Pisco, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que se ha dispuesto acciones inmediatas para hacer efectivo el Seguro Agrícola (SAC) y trabajar oportunamente con las fichas de intervención en los puntos críticos.

A través del Programa Subsectorial de Irrigaciones, el MIDAGRI viene participando activamente en la evaluación de las zonas afectadas, priorizando intervenciones orientadas a la protección de la infraestructura hidráulica, la seguridad de las áreas agrícolas y la continuidad de las actividades productivas

Durante la inspección, se constató el funcionamiento de los diques que se han realizado en los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los cuales fueron entregados a las autoridades como parte de la implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Pisco - provincia Pisco - departamento de Ica.

COBERTURA DE SEGURO AGRÍCOLA

Como se recuerda, el Gobierno tiene activo el Seguro Agrícola (SAC) 2025-2026 con una cobertura de 8 mil hectáreas en Ica. Mediante este seguro gratuito se protege todos los cultivos y cubre pérdidas en las parcelas de los productores en caso de inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, heladas, granizo, plagas, enfermedades, entre otros.

El nuevo SAC tiene como principal beneficio el incremento de la indemnización de hasta S/ 1,000 por hectárea de cultivo.

De esta manera, se fortalece el respaldo a los agricultores a través SAC, que es un seguro gratuito financiado al 100% por el Estado, que protege todos los cultivos y cubre pérdidas en las parcelas de los productores en caso de inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, heladas, granizo, plagas, enfermedades, entre otros.

Estas medidas buscan, en caso de eventos adversos, recuperar la capacidad de producción de diversos cultivos en esta región como espárragos, paltas y arándanos. Cabe precisar que, los principales siniestros naturales registrados en Ica en el periodo 2024-2025 fueron inundaciones, huaycos y sismos.

ACTIVACIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA SAC

Los productores afectados por siniestros deben reportar inmediatamente los daños a la agencia agraria más cercana (presencialmente o por llamada telefónica), con el fin de contactar con la empresa de seguros para las acciones de evaluación en campo y posteriormente de acuerdo al caso, efectuar el pago correspondiente. El SAC, atiende a los productores agrícolas en los 24 departamentos del país.