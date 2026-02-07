Midagri: sector agropecuario alcanzó crecimiento de 4,8% al cierre del 2025

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), anunció que el sector agropecuario experimentó un crecimiento de 4,8% al cierre del año 2025 (enero-diciembre) en comparación al mismo periodo del 2024, sustentado por la mayor producción del subsector agrícola (+5,5%) y del subsector pecuario (+3,4%).

Los principales productos agrícolas que incrementaron su producción en ese período fueron: la aceituna que aumentó significativamente en 1185% (principalmente en Tacna y Arequipa debido a las condiciones climáticas favorables), así como por la mayor superficie instalada de arándano +13,9% (en Ica, La Libertad y Lambayeque).

También se resaltan los incrementos en la uva +18,7% (en Ica, Piura y Arequipa), palta +16,8% (en Lambayeque, La Libertad y Lima) y mango +49,4% (en Piura, Ancash y Lambayeque). También incrementaron su producción papa +4,2% (mayor superficie cosechada en Huánuco, Ayacucho y Cusco) y café pergamino +4,0% (en Ucayali, Cajamarca y Piura) y cacao +5,7% (condiciones climáticas favorables en Ucayali, San Martín y Junín) y otros productos agrícolas.

AUMENTA PRODUCCIÓN

Mientras el subsector pecuario aumentó por la mayor producción de pollo, que se elevó en 4,5% (primordialmente por las mayores colocaciones en Lima, La Libertad y Arequipa), leche cruda de vaca +4,5% (principalmente en Arequipa, La Libertad y Lima), porcino +3,5% (mayor saca en Lima, Ica y La Libertad) y pavo de engorde +16,4% (mayor saca en Lima).

De esta manera, el MIDAGRI sigue trabajando en costa, sierra y selva, impulsando el crecimiento de la agricultura familiar con el apoyo de diversos servicios del estado como planes de negocio, nuevas variedades de cultivos, mejoramiento genético, sanidad agraria, articulación de mercado, entre otros.