Más de 20 000 postulantes rendirán este domingo la prueba escrita de ingreso a los COAR

Examen evaluará competencias de lectoras y matemáticas, y se desarrollará en simultáneo en 61 sedes ubicadas en todo el país.

Con el propósito de obtener una de las 2650 vacantes disponibles, un total de 20 064 estudiantes rendirán este domingo la prueba escrita del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en 61 sedes ubicadas en todas las regiones del país.

El examen evaluará las competencias lectoras y matemáticas de los postulantes, y tendrá una duración de 120 minutos. La dirección exacta de las sedes de evaluación puede ser revisada en la web COAR https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/.

El mayor número de postulantes es de Lima Metropolitana (2279), a la que le siguen Ayacucho (1341), Piura (1140), Cusco (1134) y La Libertad (1124). El 59 % de los inscritos son mujeres y el 48 % provienen de zonas rurales.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que los COAR ofrecen a los jóvenes con habilidades sobresalientes y alto desempeño académico un servicio educativo de alto nivel orientado a potenciar sus competencias, y precisó que la meta de atención en el 2026 es de aproximadamente 7605 estudiantes.

Los 25 COAR que tiene el país brindan servicios educativos a partir del tercer grado de secundaria e implementan el Currículo Nacional fortalecido con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación les permite el ingreso directo a más de 2000 universidades nacionales e internacionales.

Prueba escrita

Los estudiantes deben asistir a la sede de evaluación portando únicamente su DNI o carné de extranjería, y tienen que indicar su código único de inscripción cuando sean requeridos. El ingreso al local de evaluación inicia a las 8:00 a. m. y culmina a las 8:45 a. m.; después de ese plazo, no se permitirá el ingreso.

Los postulantes deben estar acompañados por sus padres o apoderados, tanto al ingresar como al salir del local de evaluación. Está prohibido portar lápices, cuadernos, libros, mochilas, calculadoras, cámaras, smartwatch u otro dispositivo tecnológico, así como hacer uso de celulares dentro del aula de evaluación.

El Ministerio de Educación publicará los resultados de la primera fase de evaluación el 17 de febrero. Los que aprueben participarán en una segunda fase, que consiste en una entrevista personal que evaluará las habilidades socioemocionales de los postulantes. Esta segunda evaluación está programada del 21 al 23 de febrero. Los resultados finales con los ingresantes a los 25 COAR se publicarán el 2 de marzo.