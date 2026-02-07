MIMP: Línea 100 recibió cerca de 89 mil llamadas malintencionadas durante el 2025

Estas comunicaciones indebidas dificultan la orientación oportuna a víctimas y testigos que buscan ayuda frente a la violencia.

Durante el año 2025, el servicio de la Línea 100 del Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recibió 359,468 llamadas, de las cuales 160,796 fueron efectivas y 88,934 correspondieron a llamadas no efectivas o malintencionadas.

Las llamadas efectivas son aquellas que permiten brindar orientación a personas víctimas de violencia o a testigos que solicitan apoyo. En cambio, las llamadas malintencionadas incluyen comunicaciones perturbadoras, silenciosas o emergencias falsas, que ocupan las líneas disponibles y retrasan la respuesta a quienes realmente necesitan ayuda.

Las llamadas malintencionadas saturan el servicio y dificultan que las comunicaciones de personas que realmente necesitan ayuda sean atendidas con oportunidad. Cada contacto indebido representa una oportunidad perdida para una mujer, niña, niño u otro integrante del grupo familiar que puede estar atravesando una situación de violencia.

Por ello, el Programa Nacional Warmi Ñan exhorta a la ciudadanía a hacer un uso responsable de la Línea 100 durante el 2026, como una acción concreta para no normalizar la violencia y garantizar que la atención llegue a quienes enfrentan situaciones reales de riesgo.

Se recuerda que la Línea 100 articula para la atención de casos, con los Centros Emergencia Mujer y Familia, el Servicio de Atención Urgente o la Policía Nacional del Perú para así brindar una respuesta oportuna y especializada.

Llamadas efectivas

De acuerdo con el análisis de las consultas atendidas en 2025, los casos de violencia física fueron los más reportados, con 54,137 atenciones (33.7 %). Le siguieron los casos de violencia psicológica, con 51,175 consultas (31.8 %), y en tercer lugar las llamadas referidas a orientación general, con 43,987 comunicaciones (27.4 %).

Línea 100

La Línea 100 es un servicio gratuito que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en castellano, quechua y aimara a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por hechos de violencia, así como a quienes conozcan un caso y requieran orientación. Se puede acceder marcando el número 100 desde teléfono fijo o celular, las 24 horas del día, los 365 días del año.