EsSalud refuerza prevención contra el dengue y otras enfermedades propias en temporada de lluvias

El Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó la campaña "Ante las lluvias intensas... EsSalud y tú, ¡juntos en la prevención!" en el emblemático Paseo de la Fe de Lurigancho Chosica. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir el dengue, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas, que se incrementan durante la temporada de lluvias.

La Dra. Dayana Zevallos Gonzáles, coordinadora médica de la Dirección de Programas Especiales de EsSalud, destacó la importancia de actuar preventivamente. "Nuestro compromiso es brindar a la población las herramientas necesarias para identificar síntomas tempranos", señaló.

Eliminación de criaderos del mosquito y capacitación

EsSalud advirtió que las lluvias facilitan la formación de criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue. Por ello, se brindaron charlas prácticas sobre el correcto lavado y tapado hermético de los recipientes de almacenamiento de agua, y el descarte inmediato de objetos en desuso como llantas, botellas y latas que puedan acumular líquido.

Además, se capacitó a los vecinos en la detección temprana de síntomas como fiebre alta, dolor muscular y sarpullido, haciendo un llamado a no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

Oferta de servicios médicos y jornada de vacunación

La campaña incluyó una amplia oferta de servicios gratuitos para los asistentes, quienes accedieron a atenciones en medicina general, enfermería, nutrición, obstetricia, psicología y medición de glucosa.

Paralelamente, se realizó una importante jornada de inmunización para completar el esquema nacional de vacunación, incluyendo dosis contra el neumococo, influenza, hepatitis A y el Virus del Papiloma Humano (VPH), con especial foco en proteger a niños y adultos mayores, grupos más vulnerables durante emergencias climáticas.