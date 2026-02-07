"Alerta Minedu": implementarán aplicativo para reforzar seguridad de los estudiantes

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación del aplicativo "Alerta Minedu", una herramienta diseñada para que los directores de instituciones educativas reporten situaciones de riesgo y activen respuestas oportunas.

Luis Herrera Romero, jefe de Gabinete de Asesores del despacho ministerial, presentó la iniciativa durante su participación en un operativo de control territorial del Ministerio del Interior, en el distrito de Magdalena.

El aplicativo permitirá la coordinación inmediata con las autoridades competentes ante cualquier emergencia o amenaza dentro de los colegios. Herrera Romero subrayó que la prevención y protección de los estudiantes son un pilar fundamental para el sector, y que esta herramienta forma parte de las estrategias priorizadas por el ministro Jorge Figueroa Guzmán para el Buen Inicio del Año Escolar 2026.

Seguridad y trabajo interinstitucional

El anuncio se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de trabajar de manera unida con la Policía y autoridades locales para asegurar las mejores medidas de seguridad en los entornos educativos. Herrera enfatizó que la lucha contra la inseguridad exige un trabajo conjunto, especialmente con el Ministerio del Interior, para garantizar que los estudiantes aprendan en ambientes seguros.

Operativo con resultados concretos

La presentación se realizó desde la comisaría de Magdalena, durante un operativo que desplegó 283 efectivos policiales y que resultó en la detención de 66 personas, entre otros logros. El aplicativo "Alerta Minedu" representa una de las acciones tecnológicas que el sector implementará, complementando otras estrategias como el involucramiento de padres de familia y redes vecinales, especialmente en zonas de frontera.