Balacera en el Callao: dos mujeres que participaban de una fiesta resultaron heridas de gravedad

Según testigos, dos mujeres fueron baleadas durante una fiesta que se desarrollaba en una calle del asentamiento humano José Boterín en el Callao. El evento buscaba recaudar fondos para ayudar a un vecino

Un desconocido llegó a la actividad y sin mediar palabra abrió fuego contra una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva. Uno de los disparos también impactó a la cantante que amenizaba la reunión.

CASQUILLOS DE BALA

Ambas mujeres fueron trasladadas inmediatamente al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen internadas con pronóstico reservado. Sus familiares evitaron declarar a la prensa sobre lo acontecido.

En el lugar los peritos de la Policía Nacional encontraron hasta diez casquillos de bala. Las autoridades investigan las causas del ataque armado, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.