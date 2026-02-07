Miguel Marín Morón: Gobierno aprueba extradición de alias "Negro Marín"

El Consejo de Ministros, por propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), aprobó la solicitud de extradición de Miguel Ángel Marín Morón, alias "Negro Marín", procesado por el delito de organización criminal.

Marín Morón, capturado en noviembre de 2025 en el Reino de España, es acusado de ser integrante de la organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción", dedicada a la extorsión y sicariato.

Admiten seis solicitudes adicionales

El Gobierno también admitió las solicitudes de extradición activa de Mailer Enrique Rebaza Morales y Washington Estrada Almirón, condenados por robo agravado y homicidio calificado respectivamente, ambos detenidos en España.

Asimismo, se aprobó la extradición de Juan Nelson Quispe Ccalla, detenido en Italia y requerido para cumplir una condena por violación; y de Víctor Raúl Orchess Espinoza, detenido en Argentina, para ser procesado en Perú por extorsión agravada.

Caso de narcotráfico internacional y extradición

El Consejo de Ministros igualmente accedió a la extradición activa del ciudadano español y francés Vicente Monlleo Vicent, ubicado en Italia, acusado de ser cabecilla de una organización criminal que en 2015 pretendía enviar 164 kilos de pasta básica de cocaína a España. En sentido contrario, se aprobó la extradición pasiva de Ángel Espinoza Achata, requerido por la República Argentina para ser procesado por el presunto delito de abuso sexual agravado.