SJL: transportistas de 'El Mandarino' retoman labores con temor de nuevos ataques extorsivos

Esta mañana, choferes de la empresa “El mandarino” retornaron a sus labores de manera progresiva, luego de paralizar el servicio por dos días, tras sufrir dos ataques armados en menos de una semana.

Según informa RPP, los transportistas que cubren la ruta San Juan de Lurigancho-Comas señalaron que retornan a sus labores en medio del temor de un nuevo ataque armado, "pero tenemos que trabajar".

Los choferes piden mayor presencia policial y medidas de seguridad en sectores estratégicos de su ruta, advierten no sentirse protegidos y aseguran que las extorsiones a la empresa de transportes continúa.

DOS ATAQUES ARMADOS

Como se recuerda, el jueves, 29 de enero, dos choferes de esta empresa resultaron heridos de gravedad en un ataque armado ocurrido en el patio de maniobras de la empresa, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Días después, otro chofer salvó de morir en Comas, bajó de su unidad unos segundos para acomodar su asiento y trabajar cómodamente, cuando aparecieron sicarios, que realizaron varios disparos.