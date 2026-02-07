Callao: falso pasajero dispara a cobradora de combi en avenida Néstor Gambetta

Una cobradora de una combi de la empresa Acorsa fue baleada en las piernas por un delincuente que se hizo pasar por pasajero. El hecho ocurrió la noche del último viernes 6 de febrero en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

Según relató a RPP Noticias el esposo de la víctima, quien conducía la unidad, el sujeto subió al vehículo en el óvalo Cantolao y minutos después pidió bajar en el paradero Cabaña. Al descender, sacó un arma y disparó contra la cobradora para luego huir rápidamente del lugar.

La mujer fue auxiliada de inmediato por su esposo y trasladada en la misma combi al Hospital de Ventanilla, donde permanece internada con pronóstico estable, ya que los disparos fueron dirigidos a sus piernas sin comprometer órganos vitales.

Envían amenaza extorsiva tras ataque

Minutos después del ataque, el conductor contó que la banda criminal identificada como 'Los Chukys' envió un mensaje amenazante a los transportistas. "Ahí tienen su primer herido, comuníquense con nosotros, que la próxima vez va a ser un muerto", señala el texto.

Extorsión contra empresa

El chofer reveló que los transportistas de Acorsa, que cubren la ruta Pachacútec-Callao, ya habían recibido amenazas de una banda "hace como cuatro o cinco días". "Nos habían dicho que nos comuniquemos, que nos pongamos en línea con ellos, como se puede decir; por el pago de cupos", manifestó.