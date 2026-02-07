Capturan a dos sujetos que tenían explosivos: extorsionaban a comerciantes y transportistas de VMT

La Policía Nacional informó de la detención de dos sujetos que tenían en su poder cuatro municiones y cuatro explosivos con los que amenazaban a comerciantes y transportistas de Villa María del Triunfo (VMT).

Los detenidos son sindicados de integrar la sanguinaria banda delincuencial ‘Los Patrones del Sur-Nueva Generación’. La captura se realizó la tarde de ayer en la transitada avenida Marañón, en el referido distrito.

CARGAS DE DINAMITA

Al respecto, el coronel Leonardo Hidalgo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional, señaló que “los sujetos se dedicaban a la extorsión, se les decomisó cuatro explosivos, cargas de dinamita”.

Los detenidos fueron identificados como Christian R., alias ‘Cabezón’, y Oscar P., conocido como ‘Chinín’. Serán investigados por los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de material explosivo.