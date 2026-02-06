Caen “Los Escorpiones de Huaycán”: Son acusados de secuestrar a trabajador y exigir 30 mil soles

La Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes de la banda “Los Escorpiones de Huaycán”, implicados en el secuestro de un trabajador de una distribuidora de útiles de escritorio en La Victoria, por quien exigían 30 mil soles de rescate.

La intervención estuvo a cargo de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, que logró ubicar el lugar donde la víctima permanecía cautiva. Según las investigaciones, los delincuentes privaron de su libertad al trabajador para exigir dinero a su familia, incluso enviando videos de tortura para presionar el pago.

CUENTA DE BANCO Y VIDEOS FUE CLAVE EN OPERACIÓN

Un adelanto del pago por el rescate realizado por la familia permitió rastrear una cuenta bancaria vinculada al caso, lo que facilitó las diligencias policiales. Además, los videos enviados por los secuestradores mostraban detalles del inmueble donde la víctima estaba retenida, lo que ayudó a ubicar el lugar de cautiverio acondicionado en la segunda planta de una vivienda.

Durante la captura, los agentes hallaron tres celulares, municiones, una radio de comunicación y un arma blanca en poder de los detenidos, elementos que forman parte de las investigaciones para esclarecer completamente este caso de secuestro y extorsión en Lima.