Remigio Hernani sobre protestas por traslado de presos a Challapalca: Tienen un tinte político

En entrevista con Canal N, el exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció sobre las protestas en Tacna por los traslados de reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, señaló que tendrían un “tinte político debido al contexto preelectoral”.

Desde hace unas semanas, distintas asociaciones y colectivos sociales de Tacna protestan ante el temor que con el traslado de reos, familiares y allegados de estos criminales lleguen a la Ciudad Heroica para visitarlos, lo que podría aumentar la delincuencia.

TRANQUILIDAD CIUDADANA

Asimismo, el exministro defendió la ubicación del penal, ya que por su aislamiento geográfico y climático complica fugas y facilita el control. Sobre el requerimiento de los manifestantes señaló “Cerrar el penal de Challapalca es inviable. No, no se puede”.

Ante las protestas recomendó también fortalecer la inteligencia policial para gestionar y evitar inconvenientes por la presencia de familiares y allegados de los reos en Tacna. Asimismo, dijo que las autoridades deben garantizar la tranquilidad ciudadana.